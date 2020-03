Am heutigen Tag ist es endlich soweit. Der Video-Streaming-Diensz Disney+ ist am heutigen Tag in Deutschland gestartet. Hier könnt ihr die kostenlose Testphase einläuten und euch die ersten Serien und Filme angucken.

Disney+ ab sofort Deutschland verfügbar

In den USA ist Disney+ bereits im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Nun ist es auch bei uns in Deutschland soweit. Walt Disney hat in den letzten Wochen bereits ordentlich die Werbetrommel gerührt und ab sofort ist Disney+ in Deutschland und vielen weiteren Ländern erhältlich.

Mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals geht Disney+ in Deutschland an den Start. Dazu gehören auch alle 30 Staffeln der Kult-Animationsserie „Die Simpsons“ mit mehr als 600 Folgen.

Die Bandbreite an Disney+ ist ziemlich groß. Exemplarisch nennen wir euch noch ein paar weitere Serien und Filme, die ihr ab sofort über Disney+ genießen könnt: Star Wars, Star Wars: The Clone Wars, The Mandalorian, eine große Auswahl an Marvel Filmen und Serien geben, darunter “Captain Marvel”, “Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame, “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D” und “Marvel’s Runaways”.







Es werden 20 Pixar Blockbuster-Filme verfügbar sein – darunter „Oben“, „Alles steht Kopf“ und „Findet Dorie“ sowie brandneue Kurzfilme wie „Lamp Life“ und „Pixar in Real Life“. Mit einem noch nie dagewesenen Zugang zu den Disney Meisterwerken werden beliebte Klassiker wie „Cinderella”, „Das Dschungelbuch” und „Arielle, die Meerjungfrau”, aber auch neue Animations-Highlights, wie “Die Eiskönigin – Völlig Unverforen”, „Rapunzel“ oder Live-Action Neuverfilmungen wie „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“, verfügbar sein. Am Besten guckt ihr euch auf der Disney+ Webseite die einzelnen Inhalte an und nehmt das kostenlose Probe-Abo in Anspruch.

Abonnenten von Disney+ wird es möglich sein, den Video-Streaming-Dienst auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Erst gestern wurde bekannt, dass auch Fire TV bedient wird.

Der Preis von Disney+ liegt bei 6,99 Euro im Monat und 69,99 Euro im Jahr bestätigt. Zum Start bietet Disney+ eine 7-tägige kostenlose Testphase an.