Disney+ ist am heutigen Tag offiziell in Deutschland und vielen weiteren Ländern gestartet. An dieser Stelle möchten wir euch auf die 7-tägige kostenlose Testphase hinweisen. So könnt ihr euch näher mit dem Video-Streaming-Dienst beschäftigen und beurteilen, wie gut oder schlecht euch dieser gefällt.

Disney+ bietet 7-tägige kostenlose Testphase

Ab sofort bietet euch Disney+ eine Gratis-Testphase an. Diese könnt ihr hier über die Disney+ Webseite aktivieren. In unseren Augen stellt dies ein faires Angebot ohne Risiko dar.

Der reguläre Monatsabo kostet 6,99 Euro. Entscheidet ihr euch für das Jahresabo, so Weden 69,99 Euro fällig. Im Jahresabo spart ihr somit knapp 14 Euro. Doch was erwartet den Nutzer? Mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals geht Disney+ am heutigen Tag an den Start. Dazu gehören auch alle 30 Staffeln der Kult-Animationsserie „Die Simpsons“ mit mehr als 600 Folgen.







Darüberhinaus git es viele weitere Inhalte (u.a. Star Wars, The Mandalorian, eine große Auswahl an Marvel Filmen und Serien, Pixar Blockbuster-Filme, National Geographic Inhalte, beliebte Klassiker wie „Cinderella”, „Das Dschungelbuch” und „Arielle, die Meerjungfrau”, aber auch Hollywood-Blockbuster wie „Kevin – Allein zu Haus”, „Mrs. Doubtfire“, „Ice Age 1-4“, „Sister Act“ und James Cameron’s Oscar-prämierter „Avatar – Aufbruch nach Pandora“.

Abonnenten von Disney+ wird es möglich sein, den Video-Streaming-Dienst auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs.

Wir können euch nur empfehlen, die 7-tägige kostenlose Testphase von Disney+ abzuschließen und euch in Ruhe mit den Inhalten zu beschäftigen.