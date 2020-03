Auf iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2, macOS 10.15.4 und die HomePod Software 13.4 für die neuen Geräte haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Allerdings hat Apple auch für verschiedene ältere Geräte Softwareupdates veröffentlicht.

iOS 12.4.6, watchOS 5.3.6, AppleTV-Software 7.5 + macOS Sicherheitsupdates sind da

Im Bezug auf Softwareupdates ist Apple in jedem Fall vorbildlich. So denkt der Hersteller am heutigen Abend nicht nur an die neueren Geräte, sondern auch an die älteren Geräte.

Für ältere iOS-Geräte, die iOS 13 nicht unterstützen, hat Apple mit iOS 12.4.6 ein Update bereit gestellt. Dieses Update lässt sich auf folgenden Geräten installieren:

iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1)

(iPad4,1) iPad Air (Cellular) (iPad4,2)

(iPad4,2) iPad Air (China) (iPad4,3)

(iPad4,3) iPad mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4)

(iPad4,4) iPad mini 2 (Cellular) (iPad4,5)

(iPad4,5) iPad mini 2 (China) (iPad4,6)

(iPad4,6) iPad mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7)

(iPad4,7) iPad mini 3 (Cellular) (iPad4,8)

(iPad4,8) iPad mini 3 (China) (iPad4,9)

(iPad4,9) iPhone 5s (GSM/LTE) (iPhone6,1)

(iPhone6,1) iPhone 5s (CDMA/LTE) (iPhone6,2)

(iPhone6,2) iPhone 6 Plus (iPhone7,1)

(iPhone7,1) iPhone 6 (iPhone7,2)

(iPhone7,2) iPod touch 6G (iPod7,1)

Weiter geht es mit watchOS 5.3.6. Dieses Update steht für folgende Geräte bereit

Apple Watch Series 1 (38mm) (Watch2,6)

(Watch2,6) Apple Watch Series 1 (42mm) (Watch2,7)

(Watch2,7) Apple Watch Series 2 (38mm) (Watch2,3)

(Watch2,3) Apple Watch Series 2 (42mm) (Watch2,4)

(Watch2,4) Apple Watch Series 3 (38mm, LTE) (Watch3,1)

(Watch3,1) Apple Watch Series 3 (42mm, LTE) (Watch3,2)

(Watch3,2) Apple Watch Series 3 (38mm) (Watch3,3)

(Watch3,3) Apple Watch Series 3 (42mm) (Watch3,4)

(Watch3,4) Apple Watch Series 4 (40mm) (Watch4,1)

(Watch4,1) Apple Watch Series 4 (44mm) (Watch4,2)

(Watch4,2) Apple Watch Series 4 (40mm, LTE) (Watch4,3)

(Watch4,3) Apple Watch Series 4 (44mm, LTE) (Watch4,4)

Zusätzlich steht für AppleTV (3. Generation) ein Update auf Software 7.5 zur Verfügung. Auch an Nutzer von macOS High Sierra und macOS Mojave denkt Apple und stellt Sicherheitsupdates bereit.