#StayHome ist nicht nur das Motto von Vodafone. In Zeiten des Coronavirus sind wir alle angehalten, uns an räumliche Distanzierung zu halten und Sozialkontakte auf ein minimum zu beschränken. Um alle Menschen zu sensibilisieren, gibt es eine Cool Aktion von Vodafone.

#StayHome auf jedem Handy

Viele Menschen leisten gerade da draußen ihren Beitrag, dass Deutschland weiter funktioniert. Viele leisten ihren Beitrag von zuhause aus – und halten im Home Office die Wirtschaft am Laufen. Für alle gilt, wenn und wann Ihr könnt: bleibt zuhause, #StayHome. Denn es ist nicht ein kleiner Schritt, es ist gar kein Schritt, der den Unterschied macht – der über die Türschwelle.

Das eigene Handydisplay gehört zu den Dingen, worauf viele Menschen tagsüber am häufigsten schauen. As diesem Grund hat man sich bei Vodafone eine kleine Erinnerung erlaubt. Oben im Display erscheint ab sofort auf immer mehr Smartphones in Deutschland unser friendly reminder: #StayHome. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist einmal den Flugmodus zu aktivieren oder Euer Handy kurz aus- und wieder einzuschalten.