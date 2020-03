Eine Vielzahl an Unternehmen veranstaltet derzeit Aktionen, um uns die Coronazeit ein wenig angenehmer zu gestalten. An vielerlei Orten im Internet erhält man kostenlose Angebote. So haben wir euch erst heute Vormittag auf zehn kostenlose eBooks der Sesamstraße aufmerksam gemacht, die Apple derzeit verschenkt. Aber auch bei Amazon gibt es Gratis-Kindle-eBooks für die ganze Familie.

Amazon verschenkt eBooks

Eine Vielzahl an kostenlosen Aktionen warten dieser Tage auf Anwender im Internet. Auch Amazon mischt mit und hat eine Sonderseite geschaltet, mit der euch der Online Händler eine Übersicht über einige Kindle eBooks gibt, die zum kostenlosten Download zur Verfügung stehen.

Diese Auswahl umfasst gemeinfreie Titel sowie eBooks, welche Verlage aufgrund der aktuellen Situation für begrenzte Zeit zum kostenlosen Download bereitstellen. In den nächsten Tagen werden weitere Titel folgen. Interesse? Dann schnapp euch das ein oder andere eBook und versucht das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.