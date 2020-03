Logitech hat bekannt gegeben, dass für die Circle 2 ab sofort eine neue Apple HomeKit Secure Video kompatible Firmware (Version 8.2.43) zur Verfügung steht. Diese erweitert die HomeKit-Funktionen der Überwachungskamera.

Logitech Circle 2: Firmware-Update 8.2.43 in der Auslieferung

Die Firmware-Version 8.2.43 wird der Standard für neue Kameras sein, die zu HomeKit Secure Video konvertiert werden. Das Update muss nicht separat angefordert oder eingespielt werden. Sobald eine Circle 2, die noch nicht in Kombination mit HomeKit Secure Video genutzt wird, konvertiert wird, soll das Update automatisch erfolgen.

Circle 2 Kameras, die bereits für HomeKit Secure Video konvertiert wurden, werden in den kommenden Wochen das Update automatisch erhalten. Ihr könnt dieses nicht anfordern oder manuell installieren. (Bei unserer Circle 2 ist aktuell Version 8.0.48 installiert.

Welche Neuerungen bietet das Update?

Der Hersteller nenn verschiedene Verbesserungen, die das Firmware-update mit sich bringt. In HomeKit steht der PIR-Bewegungsmelder der Circle 2 zur Verfügung. In der Home-App kann dieser zum Beispiel für Automationen oder als Auslöser für Benachrichtigen genutzt werden.

Zudem steht nach dem Update der Umgebungslichtsensor der Kamera in HomeKit zur Verfügung. Dieser gibt euch die Helligkeit in Lux an. Weiter spricht Logitech von Fehlerbehebungen und Verbesserungen.