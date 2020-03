Genau wie viele andere Unternehmen auch, engagiert sich Apple im Kampf gegen das Coronavirus. In den letzen Tagen wurde bereits bekannt, dass Apple Atemschutzmasken spendet. Zunächst war die Rede von mehreren Millionen Masken, anschließend von neun Millionen Masken für die USA und nun gibt es vom Apple Chef Tim Cook zu der Thematik ein kurzes Update.

Apple CEO Tim Cook hat ein kurzes Video per Twitter veröffentlicht. Der Apple Chef spricht davon, dass 10 Millionen Masken an die USA sowie weitere Millionen Masken an die am schlimmsten betroffenen Regionen in Europa gespendet werden.

Cook gibt zu verstehen, dass sich sein Operations-Team mit den Regierungen der Welt abstimmt, um Masken in der Lieferkette des Unternehmens ausfindig zu machen und diese zu kaufen.

Im Jahr 2019, nach einer besonders intensiven Waldbrandsaison, forderte der Bundesstaat Kalifornien Unternehmen auf, Arbeitern N95-Masken zur Verfügung zu stellen, wenn die Luftqualität schlecht ist. Aus diesem Grund begannen die meisten großen Technologiefirmen in Kalifornien, sich N95 oder ähnliche Masken aufs Lager zu legen. Allerdings dürfte Apple nicht deutlich über 10 Millionen Masken auf Lager haben. Vielmehr werden diese nun dazugekauft und gespendet.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020