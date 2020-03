In einem Schreiben an Apple Authorized Providers informiert der Hersteller darüber, dass es in vereinzelten Fällen zu Probleme bei der Antireflexionsbeschichtung beim MacBook Air mit Retina Display kommen kann.

Apple bestätigt Probleme bei der Antireflexionsbeschichtung beim MacBook Air mit Retina Display

Macrumors liegt das interne Schreiben vor. In diesem zeigt es unter anderem

„Retina displays on some MacBook, MacBook Air, and MacBook Pro computers can exhibit anti-reflective (AR) coating issues,“ the memo states.

Bisher führten die internen Apple Service Dokumente nur das MacBook Pro sowie das bereits eingestellte 12 Zoll MacBook auf. Ab sofort ist auch das MacBook Air (Retina Modell) aufgeführt.

Intern betreibt Apple ein internes Austauschprogramm für betroffene Geräte. Zu diesem gehören aktuelle folgende Produkte:

MacBook Pro (13-inch, Early 2015)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2015)

MacBook Pro (13-inch, 2016)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

MacBook Pro (13-inch, 2017)

MacBook Pro (15-inch, 2017)

MacBook (12-inch, Early 2015)

MacBook (12-inch, Early 2016)

MacBook (12-inch, Early 2017)

Gut möglich, dass dort auch das in Kürze das MacBook Air auftaucht. Om der Vergangenheit hatten wir bereis über dieses (inoffizielle) Reparaturprogramm berichtet.