Wann stellt Apple das iPhone 9 (oder wie auch immer das Gerät heißen wird) vor? Nachdem Apple vergangene Woche ein neues MacBook Air sowie ein neues iPad Pro präsentiert hat, könnte als nächstes das iPhone 9 ganz oben auf der Agenda stehen.

Den Coronavirus mal außen vor gelassen, haben wir lange Zeit damit gerechnet, dass Apple Ende März ein neues Einsteiger-iPhone präsentiert. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass Apple an seinem groben Zeitplan festhält.

Genau so sieht es auch Leaker Jon Prosser. Dieser hat sich in den letzten Wochen immer mal wieder per Twitter zu Wort gemeldet und Interessante „Apple informationen“ bekannt gegeben. In seinem jüngsten Tweet heißt es, dass aufgrund des wirtschaftlichen Drucks und der Verpflichtungen den Aktionäre gegenüber, Apple die iPhone 9 Vorstellung für April plant. Aus diesem Grund sollen aktuell interne Informationsveranstaltungen stattfinden.

Apple briefing happing right now. 👀

As I mentioned before – logistically, iPhone 9 will be ready to ship in April.

Due to economical pressures and shareholder obligations, Apple is considering releasing the iPhone 9 in April.

I’ll keep you updated.

🧻🧻🧻🧻🧻

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 26, 2020