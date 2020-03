Laut eines Berichts von MacRumors führt Apple derzeit eine neue Funktion für Apple Music Abonnenten ein, mit der ihr Benachrichtigungen über neue Musik direkt in der Musik App erhaltet. Dabei konzentrieren sich die Empfehlungen auf eure Lieblingskünstler.

Benachrichtigungen zu Musik-Updates

Apple Music will euch auf dem Laufenden halten. Ob neue Alben, EPs oder Videos, fortan soll die Musik App mit Hilfe eines Hinweisfensters über die Neuigkeiten zu Lieblingskünstlern informieren. Die neue Funktion ist bisher nur bei wenigen Nutzern verfügbar. Solltet ihr zu den Auserwählten gehören, begrüßt euch Apple Music mit einem Splash-Screen, in dem die Funktion erklärt wird und aktiviert werden kann. Nun erhaltet ihr in der App stets einen Hinweis, wenn es etwas Neues zu Künstlern gibt, die ihr favorisiert habt. Anscheinend gibt es keine Möglichkeit nur einzelne Künstler für die Benachrichtigungen auszuwählen.

Alternativ könnt ihr die Funktion auch manuell aktivieren. Ihr geht wie folgt vor:

Rubrik „Für Dich“ aufrufen

oben rechts euer Profilfoto anklicken

Benachrichtigungen anklicken

„in Mediathek anzeigen“ aktivieren

Apple Music hatte in der Vergangenheit bereits mit Push-Benachrichtigungen experimentiert, diese waren jedoch recht unzuverlässig. Jetzt, da Apple die Benachrichtigungen direkt in der Musik-App platziert, stehen die Chancen gut, dass wir in Zukunft nicht mehr so schnell etwas verpassen.