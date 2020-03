Amazon Prime Mitglieder erhalten im Rahmen von Prime Video allerhand kostenlose Videoinhalte. Darüberhinaus kann man sogenannte Prime Video Channels abonnieren. Nun hat der Online-Händler den Gratiszeitraum für die Videokanäle verlängert.

Amazon Prime Video Channels erhalten verlängerten Gratiszeitraum

Nicht für alle, allerdings für die Vielzahl von Prime Video Channels hat Amazon den kostenlosen Testzeitraum verlängert. Anstatt 7-Tage könnt ihr viele Kanäle vorübergehend für 30-Tage kostenlos testen. Die Aktion gilt für insgesamt 46 Prime Video Channels. Falls ihr darüber nachgedacht habt, einen Kanal auszuprobieren, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Gefällt euch ein Kanal nicht, so kündigt ihr nach Ablauf des Gratiszeitraums, so dass keine weitere Kosten entstehen.

Am Besten ihr durchstöbert die einzelnen Prime Video Channels, so erfahrt ihr, ob der oder die richtigen Kanäle für euch dabei sind. Die Auswahl ist in jedem Fall vielfältig.

FreeTime Unlimited Aktion

Darüberhinaus gibt es bei Amazon aktuelle eine weitere Promo. Ihr erhaltet 3 Monate FreeTime Unlimited Familienmitgliedschaft für 0,99 Euro. Die Aktion ist bis zum 15.04.2020 23:59 Uhr begrenzt. Hier findet ihr die Bedingungen.

FreeTime Unlimited ist eine Bibiliothek mit Tausenden beliebten und kindgerechten Büchern, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Filmen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps in nur einer Mitgliedschaft. Eltern haben die volle Kontrolle dank der benutzerfreundlichen Kindersicherung. Sie können zum Beispiel Bildschirmzeiten beschränken, Lernziele festlegen, und Inhalte altersgerecht filtern, hinzufügen und entfernen. Der FreeTime-Webbrowser ermöglicht zudem ein kindersicheres Surfen im Internet, auch für die ganz Kleinen. Spielen, Lernen, Entdecken

FreeTime Unlimited bietet eine Vielfalt an beliebten Büchern, Spielen, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Videos und Lern-Apps von bekannten Marken und Figuren wie Disney, LEGO, Ravensburger, Bibi & Tina, Die Drei ???, Conni, Paw Patrol und viele mehr für jedes Alter.