Rechtzeitig zum Wochenende möchten wir euch auf frische Spiele-Updates und thematische Zusammenstellungen des App Store-Teams mit ausgewählten „Spieleperlen“ in Apple Arcade hinweisen.

Spannende Updates & Spieleperlen für Apple Arcade-Abonnenten

Das originelle Tiefsee-Erkundungs-Abenteuer „Shinsekai: Into the Depths“ des japanischen Spieleentwicklers Capcom hat diese Woche mit dem Release für Nintendo Switch frische neue Features auf Apple Arcade erhalten darunter Wiedereintauchen, ein Gegen-die-Zeit-Modus für erfahrene Aquanauten und einen Jukebox-Modus (weitere Details gibt es in der Ankündigung bei Capcom). Da es bei Apple Arcade keine Werbung oder In-App-Käufe gibt, sind sämtliche Add-Ons, Updates und neue Inhalte für Abonnenten kostenlos.

Damit euch in naher Zukunft nicht langweilig wird, haben wir noch ein paar Apple Card Empfehlen für euch. Bei diesen Zusammenstellungen des App Store-Redaktionsteams mit thematisch geordneten Apple Arcade-Spieleperlen dürfte für jeden etwas passendes dabei sein.

Es ist kein Geheimnis, dass eines der beliebtesten Features von Apple Arcade darin besteht, dass alle Erweiterungen, Updates und In-Game-Inhalte im Abonnement enthalten sind. Seit dem Start haben zahlreiche Spiele tolle, spielerweiternde Updates erhalten. Auch diese Woche hat sich einiges getan. Im Folgenden findest Du einige Highlights, die ab heute verfügbar sind.

Da Apple viele Spieleentwickler finanziell unterstützt, erscheinen ihre Spiele-Apps zunächst exklusiv für Apple Arcade. Nun ist es so weit, dass die Zeitexklusivität für zwei Spiele abgelaufen ist und somit gibt es mit “Assemble With Care” und “Shinsekai Into the Depths” zwei empfehlenswerte Spiele nun auch für den PC bzw. für die Switch.

Assemble With Care

„Assemble With Care“ gehört zu unseren Lieblingsspielen von Apple Arcade und ist nun auch auf Steam erhältlich. Das Entwicklerstudio UsTwo (Monument Valley) präsentiert die Geschichte einer weltenbummelnden Restauratorin. Als sie in der Stadt Bellariva ankommt, ahnt sie noch nicht, welches Ausmaß an Reparaturbedarf sie erwartet. „Assemble with Care“ ist ein Puzzle-Spiel, in dem man mit allerhand Hilfsmitteln verschiedene Objekten reparieren muss, dabei erlebt man eine sympathische Geschichte. Falls ihr das Spiel auf Apple Arcade noch nicht gespielt habt, empfehlen wir euch eine Testrunde mit dem Schraubendreher und Klebstoff.

Shinsekai Into the Depths

“Shinsekai Into the Depths” ist ebenfalls ein interessantes Apple Arcade Spiel, das nun auch – wie eingangs bereits erwähnt – auf einer weiteren Plattform erhältlich ist. Diesmal können sich Nintendo Switch Spieler freuen und in die Tiefen einer atmosphärischen Unterwasserwelt abtauchen. Capcom präsentiert ein originelles Unterwassererforschungsspiel, bei dem strategische Elemente wie ein Crafting-System das Spielprinzip auflockern. „Shinsekai Into the Depths” gibt es weiterhin auch bei Apple Arcade.

Apple Arcade kostenlos testen

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielegenuss über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.