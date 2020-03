Bei o2 lautet das Motto „#WeStayConnected“. Auch wenn viele Menschen aktuell zuhause bleiben – wie ihr und ganz viele andere in Deutschland sicherlich auch – möchte o2, dass ihr verbunden bleibt. Aus diesem Grund hat uns der Mobilfunkanbieter einen exklusiven Gutschein für das iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free M zur Verfügung gestellt.

o2 Free M mit iPhone 11

Bei o2 erhaltet ihr das iPhone 11 in Kombination mit dem o2 Free M günstiger. Der Weg führt über den exklusiven Gutscheincode IP11-AFF-APR. Wenn ihr diesen nutzt zahlt ihr monatlich nur 39,99 Euro anstatt 44,99 Euro und spart somit 5 Euro. Während der Mindestvertragslaufzeit spart ihr somit satte 120 Euro.

In unseren Augen deckt der o2 Free M ein Großteil der Bedürfnisse ab. Der o2 Free M bietet euch eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine Datenflat (20GB LTE-Highspeed-Volumen), EU-Flat und kostenlose Festnetzrufnummer. Für 5 Euro zusätzlich im Monat erhaltet ihr die Boost-Option und satte 40GB LTE-Datenvolumen. Außerdem könnt ihr euch bei gebuchter Boost-Option für o2 Connect entscheiden und bis zu 10 kostenlose SIM-Karten erhalten.

Habt ihr eher Interesse am iPhone 11 Pro? Dieses bietet o2 derzeit in Kombination mit dem o2 Free Unlimited Max zum Mega-Preiskracher an.