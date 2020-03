Amazon nutzt den Start in die neue Woche, um ordentlich an der Preisschraube zu drehen und einen Großteil der eigenen Hardware im Preis zu reduzieren. Wir haben es in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal angemerkt: Wenn ihr Amazon-Hardware kaufen möchtet, dann wartet bis zur nächsten Rabatt-Aktion. Genau diese ist nun gekommen.

Echo

Echo Show 5 kompaktes Smart Display mit Alexa, Schwarz Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll groem Bildschirm und Alexa

Verwalten Sie Kalender und To-do-Listen, hren Sie Wetter- und Verkehrsinformationen und kochen Sie...

Fire TV

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung Unser meistverkaufter Fire TV Stick, jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung (2. Generation)....

Starten und steuern Sie Inhalte mit Alexa-Sprachfernbedienung. Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme...

FireTVCubeHands-free mit Alexa, 4KUltraHD-Streaming-Mediaplayer FireTVCube ist das bislang schnellste und leistungsstrkste FireTV-Gert und bietet schnelles,...

Bitten Sie Alexa, Ihren Fernseher einzuschalten, kompatible Lampen zu dimmen und das gewnschte...

Fire Tablets

Angebot Fire7 Kids Edition-Tablet, 7-Zoll-Display, 16GB, violette kindgerechte Hlle EIN VOLLWERTIGES 7-ZOLL TABLET, ABER KINDERSICHER: Geschtzt durch eine robuste violette kindgerechte...

STARKE KINDERSICHERUNG: Sie entscheiden wann, wofr und wie lange Ihr Kind das Tablet nutzt und...

FireHD8 KidsEdition-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32GB, blaue kindgerechte Hlle EIN VOLLWERTIGES 8-ZOLL TABLET, ABER KINDERSICHER: Geschtzt durch eine robuste blaue kindgerechte...

STARKE KINDERSICHERUNG: Sie entscheiden wann, wofr und wie lange Ihr Kind das Tablet nutzt und...

Kindle

Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht mit Spezialangeboten Schwarz Mit dem verstellbaren Frontlicht knnen Sie stundenlang bequem lesen drinnen und drauen, bei Tag und...

Eigens fr das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf...

Kindle Paperwhite, wasserfest, 6Zoll (15cm) groes hochauflsendes Display, 8GB mit Spezialangeboten... Jetzt erhltlich in Schwarz oder Dunkelblau

Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen...