WhatsApp kann ab sofort in Version 2.20.40 aus dem Apple App Store geladen werden. Das Update bringt unter iOS 13 eine willkommene Neuerung mit sich. Ab sofort werden eure WhatsApp-Kontakte als Vorschläge angezeigt, wenn ihr Inhalte aus einer anderen App teilt.

WhatsApp 2.20.40 ist da

Vor wenigen Augenblicken haben die WhatsApp-Entwickler ein Update für ihren Messenger bereit gestellt. Ein riesiges Update stellt die neue Version 2.20.40 sicherlich nicht dar, wir empfinden die Neuerung jedoch als willkommen.

In den Release-Notes hießt es

Mit iOS 13 werden deine WhatsApp-Kontakte jetzt als Vorschläge angezeigt, wenn du Inhalte aus einer anderen App teilst.

Kleines Beispiel gefällig? Ihr öffnet die Fotos-App, wählt ein Foto auf und klickt auf den Teilen-Button. Ab sofort werden in der ersten Zeile des Teilen-Menüs auch WhatsApp-Kontakte angezeigt, so dass ihr Fotos ohne weiteren Umweg an eine vorgeschlagene Person versenden könnt. Bis dato musste man erst die WhatsApp-App im Teilen-Menü aufrufen und dort einen Kontakt auswählen.