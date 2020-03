Außergewöhnliche Zeiten machen erfinderisch. So greift auch NBCs „Today Show“ Moderator Al Roker in die Trickkiste und nutzte zwei iPhones und ein iPad für die Übertragung seiner Berichterstattung.

Der Coronavirus-Ausbruch hat viele Unternehmen und Organisationen dazu gezwungen, ihre Mitarbeiter nach Möglichkeit im Home-Office zu beschäftigen. Während viele Bürotätigkeiten leicht in einer Heimarbeitsumgebung umgesetzt werden können, müssen die Rundfunkanstalten alternative Wege finden, um ihre Stars auf Sendung zu bringen, manchmal sogar live.

Am Freitag verriet NBC-Moderator Al Roker in einem Twitter-Post, dass er für seine „The Today Show“ live von außerhalb seines Hauses übertragen wird. Als er auf Sendung ging, zeigte sich eine professionelle Außenübertragung. Die Zuschauer hätten wahrscheinlich noch nicht einmal einen Unterschied bemerkt, wenn Roker nicht seinen Trick verraten hätte. So setzte der Moderator zwei iPhones und ein iPad ein, um seine Berichterstattung durchzuführen.

Yes. Made it to Fri-yay. Here’s my backyard setup for @todayshow and @3rdhourhourToday iPhone is Live U, other iPhone is return. iPad is prompter. And a LED light panel and an iRig/Sennheiser mic combo pic.twitter.com/DomHW57KTf

— Al Roker (@alroker) March 27, 2020