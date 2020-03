Die nächste Eigenproduktion, die auf Apple TV+ starten wird ist „Home Before Dark“. Am kommenden Freitag (03. April 2020) feiert das Apple Original seine Premiere. Vorab gibt es noch einen weiteren Clip.

Home Before Dark – Inspired by a True Story

In Kürze startet „Home Before Dark“ auf Apple TV+. Nachdem Anfang dieses Monats der offizielle Trailer zur Serie veröffentlicht wurde, gibt es nun einen weiteren Clip.

Bei „Home Before Dark“ handelt es sich um eine dramatische Mystery-Serie, die von der Berichterstattung der jungen investigativen Journalistin Hilde Lysiak inspiriert und von Jon M. Chu inszeniert und produziert wurde.

„Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.

In knapp 3 Minuten führt euch Apple mit dem neuen Clip „Home Before Dark – Inspired by a True Story“ näher in die Serie ein. Erst gestern veröffentlichte Apple den offiziellen Trailer zu „Trying“.