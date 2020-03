Seit längerem ist bekannt, dass an diesem Freitag mit „Home Before Dark“ eine neue Serie auf Apple TV+ startet. Dieses ist jedoch nicht der einzige Neuankömmling in dieser Woche. Apple hat bestätigt, dass auch neue „Helpsters“ am 03. April an den Start gehen.

Apple veröffentlicht neuen Trailer zu „Helpsters“ – neue Folgen ab Freitag

„Helpsters“ ist eine neue Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ mit Cody und einem Team lebhafter Monster, die gerne dabei helfen, Probleme zu lösen. Und alles fängt mit einem Plan an.

Die Serie startete am 01. November 2019 exklusiv auf Apple TV+. Zu Beginn standen sechs Episoden bereit. Am kommenden Freitag geht es mit der Kinderserie weiter. Apple hat bestätigt, dass in Kürze neue Folgen zur Ansicht bereit stehen. Wieviele neue Episoden Apple in der „zweiten Rutsche“ an den Start bringt, ist noch nicht bekannt. In jedem Fall gibt es vorab einen neuen offiziellen „Plans“-Trailer.