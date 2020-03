Apple nutzt den heutigen Dienstag Abend, um die Beta 1 zu iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, macOS 10.15.5 und tvOS 13.4.5 zu veröffentlichen. Damit geht es in die nächste Beta-Runde und verschiedene Vorabversion können getestet werden.

Apple veröffentlicht Beta 1 zu iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, macOS 10.15.5 und tvOS 13.4.5

Vor wenigen Augenblicken hat Apple neue Beta-Versionen auf den eigenen Servern platziert. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich die Beta 1 zu iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, macOS 10.15.5 und tvOS 13.4.5 herunterzuladen und zu installieren.

Nachdem Apple vergangenen Woche die jeweils finale Version von iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 und macOS 10.15.4 mit zahlreichen neuen Funktionen veröffentlicht hat, geht es nun mit kleineren Updates weiter. Eine neue Beta zu watchOS liegt derzeit noch nicht vor.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Neuerungen die Betas mit sich bringen. Wir gehen davon aus, dass sich Apple ausschließlich um Bugfixes kümmert und die Leistung der Systeme verbessert.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, was zum Beispiel aus iOS 13.4.1 geworden ist? Gut möglich, dass Apple diese Version in Kürze ohne Betaphase für Jedermann freigibt.