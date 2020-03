iPhone 9 Vorstellung angeblich am 15. April 

In den letzten Wochen hatte sich Jon Prosser immer mal wieder mit Informationen rund um Apple zu Wort gemeldet. Am heutigen Tag gibt es ein Update zum sogenannten iPhone 9 (iPhone SE 2 oder wie auch immer Apple das Gerät nennen wird).

Prosser berichtet, dass aus einem internen Apple Meeting hervorgeht, dass Apple den Termin für die iPhone 9 Ankündigung festgelegt gelegt. Bis dato gingen wir davon aus, dass Apple das neue Einsteiger-iPhone Ende März / Anfang April präsentiert.

Die aktuellen Planungen lauten dahingehend, dass Apple das iPhone 9 am 15. April vorstellen wird. Der eigentliche Verkaufsstart soll eine Woche später am 22. April erfolgen. Der Leaker gibt zu bedenken, dass sich die Termine aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ändern könnten.

Für uns klingt ein Termin Mitte April zumindest plausibel. Wir können uns gut vorstellen, dass Apples ursprünglicher Plan vorsah, dass das iPhone 9 Ende März / Anfang April präsentiert wird. Aufgrund des Coronavirus könnte sich dieser Termin nun rund zwei Wochen nach hintern verschoben haben.

To help with the launch, over the next two weeks, Apple is shipping iMacs to select retail employees who are being asked to work remotely.

Those employees will be trained in order to offer sales and tech support online for customers.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020