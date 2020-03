Die Coronavirus-Pandemie mal außen vor gelassen, gingen wir Anfang dieses Jahres davon aus, dass Apple Ende März / Anfang April das neue iPhone 9 (oder wie auch immer der Hersteller sein neues Einsteiger-iPhone nennen wird) auf den Markt bringen wird. Die letzten Wochen waren ziemlich unvorhersehbar, nichtsdestotrotz scheint Apple grob an dem Zeitplan festzuhalten.

Best Buy führt erste iPhone 9 – geplante Verkaufsstart 05. April

Den Kollegen von Macrumors wurden Informationen sowie ein begleitendes Foto zugespielt. Der Zubehörhersteller Urban Armor Gear (UAG) hat bereits Hüllen für ein „neues 4,7 Zoll iPhone 2020“ an die US-Elektrohandelskette Best Buy ausgeliefert. Ein konkreter Name für das neue Einsteiger-iPhone wird auf der Verpackung nicht genannt. Dies ist nicht unüblich. Diesen können Zubehörhersteller bei der zweiten Charge und nach er offiziellen Vorstellung durch Apple aufdrucken.

Dem Informanten zufolge sollen Best Buy Mitarbeiter die neuen Cases nicht vor dem 05. April vermarkten. Dies ist natürlich kein Beweis dafür, dass Apple in Kürze das neue iPhone 9 vorstellt. In unseren Augen ist es jedoch ein weiteres kleines Puzzlestück, dass der Verkaufsstart näher rückt. Ursprünglich, so der kolportierte Zeitplan, wollte Apple das neue iPhone 9 im Laufe dieser Woche präsentieren und in den Handel bringen. Das neue iPhone wird sehr wahrscheinlich schlicht und einfach mit einer Pressemitteilung angekündigt.

Es heißt, dass Apple dem Nachfolger des iPhone 8 einen A13-Chip, ein 4,7 Zoll Display, eine Single-Kamera und Touch ID verpasst. Das Gerät soll in den Speichergrößen 64GB und 128GB sowie in den Farben Silber, Spacegrau und Rot angeboten werden.