Ende letzter Woche kündige Apple an, dass die Profi-Anwendungen, Final Cut Pro X und Logic Pro X, von Anwendern auf der ganzen Welt 90 Tage lang kostenlos getestet werden können. Während die Testversion von Final Cut Pro X unmittelbar bereit stand, liegt nun auch die kostenlose Testversion von Logic Pro X als Download vor.

Logic Pro X: kostenlose Testversion steht bereit

Erstmals überhaupt bietet Apple für seine Profi-Anwendung Logic Pro X eine kostenlose Testversion an. Unser Leser Markus (Danke) hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die 90-Tage Testversion über die us-amerikanische Logic Pro X Webseite (Direktlink) ab sofort heruntergeladen werden kann.

Keine Sorge. Sollte ihr die Testversion von der US-Apple-Webseite herunterladen, so steht auch die Anwendung auf einem „deutschen“ Mac-System auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Apple beschreibt die App wie folgt

Logic Pro X ist die fortschrittlichste Logic-Version aller Zeiten. Ausgefeilte Werkzeuge für professionelles Songwriting sowie das Bearbeiten und Mischen von Musik sind in eine moderne Oberfläche integriert, damit aus Ideen schnellstmöglich kreative Ergebnisse entstehen und leistungsstarke Funktionen genau dann bereitstehen, wenn sie benötigt werden. Logic Pro X wird mit einer umfangreichen Sammlung von Instrumenten, Effekten und Loops ausgeliefert und stellt damit ein komplettes Toolkit für die Produktion fantastisch klingender Musik bereit.

Solltet ihr daran Interesse an Logic Pro X haben, so könnt ihr die Anwendung ab sofort 90-Tage kostenlos nutzen. Möchtet ihr die anschließend weiter nutzen, so werden einmalig 229,99 Euro fällig.