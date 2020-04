Apple hat sich kürzlich mit einigen seiner Einzelhandelsmitarbeiter in den USA in Verbindung gesetzt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aufgrund der anhaltenden Pandemie, vorübergehend von zu Hause aus als Support-Berater zu arbeiten.

Wie Tech-Analyst Jon Prosser in einem Tweet mitteilt, hat Apple ein Programm gestartet, dass Apple Store Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, im Home-Office Kunden per Telefon oder Online-Chat zu unterstützen. Die Mitarbeiter erhalten hierfür einen finanziellen Bonus. Zudem bekommen sie für die Arbeit einen 27 Zoll iMac zur Verfügung gestellt.

To help with the launch, over the next two weeks, Apple is shipping iMacs to select retail employees who are being asked to work remotely.

Those employees will be trained in order to offer sales and tech support online for customers.

