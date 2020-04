Apple hat soeben einen neuen Trailer veröffentlicht. Damit gibt der Hersteller aus Cupertino einen Ausblick auf den neuen Kurzfilm „Here We Are: Notes for Living on Planet Earth“, der am 17. April 2020 seine Premiere auf Apple TV+ feiert.

Apple TV+: Trailer zu „Here We Are: Notes for Living on Planet Earth“ ist da

Am 22. April wird der sogenannte Earth Day (Tag der Erde) begangen. Wenige Tage zuvor schickt Apple eine neue Eigenproduktion ins Rennen. Nun gibt es den Trailer zu „Here We Are: Notes for Living on Planet Earth“.

Der animierte Kurzfilm basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Kinderbuch von Oliver Jeffers und wird von Meryl Streep erzählt. Am Vorabend des Tages der Erde erfährt ein frühreifer Siebenjähriger von seinen Eltern etwas über die Wunder des Planeten – und einer mysteriösen Ausstellung im treffend betitelten „Museum of Everything“. Basierend auf dem meistverkauften Kinderbuch von Oliver Jeffers. Zu den All-Star-Stimmen gehören Chris O’Dowd, Ruth Negga, Jacob Tremblay und Meryl Streep.

„Here We Are: Notes for Living on Planet Earth“ richtet sich – genau so wie „Ghostwriter“, „Helpsters“ und „Snoopy in Space“ in erster Linie an Kinder.