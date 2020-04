Berichten zufolge haben Apples kürzlich veröffentlichte Versionen von iOS 13.4 und macOS 10.15.4 dazu geführt, dass einige Nutzer nicht mehr in der Lage sind, FaceTime-Anrufe an Personen mit älteren Geräten zu tätigen. Betroffen sind hierbei Geräte, auf denen iOS 9 installiert ist.

Keine Verbindung zwischen iOS 13.4 und iOS 9

Solltet ihr iOS 13.4 bzw. macOS 10.15.4 bereits im Einsatz haben, besteht die Möglichkeit, dass ihr Freunde oder Familie, die noch ein älteres Apple-Gerät haben, nicht mehr per FaceTime erreichen könnt. So hat sich in die aktuellen Betriebssysteme anscheinend ein Fehler geschlichen, der die Kontaktaufnahme zwischen iOS 13.4 bzw. macOS 10.15.4 und iOS 9 vereitelt.

Apple empfiehlt Benutzern, die keine FaceTime-Anrufe tätigen oder empfangen können, normalerweise, ihre Geräte auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren. iOS 9.3.5 und iOS 9.3.6 sind jedoch die letzten unterstützten Softwareversionen für mehrere ältere Geräte, darunter das iPad 2, das iPad der dritten Generation, das iPhone 4S, das iPad mini der ersten Generation und der iPod touch der fünften Generation.

Geräte, auf denen iOS 13.3.1 oder macOS 10.15.3 läuft, können mit älteren Geräten immer noch FaceTime-Anrufe durchführen. Offiziell nennt Apple weiterhin iOS 7 als Mindestvoraussetzung für die Verwendung von FaceTime. (via MacRumors)