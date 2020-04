Am gestrigen Abend hat Apple die Beta-Phase zu iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 eingeläutet. Riesige Sprünge solltet ihr mit dem Update nicht erwarten. Eine neue Funktion hat sich bislang gezeigt und zudem wurden im Programmcode der Beta Hinweise auf ein neues iPhone mit Touch ID sowie CarKey gefunden.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir zahlreiche Gerüchte zum iPhone 9 bzw. iPhone SE 2 gelesen. Zuletzt hieß es, dass das neue Einsteiger-iPhone Mitte April offiziell vorgestellt wird. Nachdem sich zunächst im Code von iOS 14 Hinweise auf ein neues Einsteiger-iPhone gezeigt haben, sind diese nun auch im Programmcode von iOS 13.4.5 zu sehen.

Darüberhinaus arbeitet Apple weiterhin an der CarKey API. Diese wird es zukünftig ermöglichen, dass ihr euer iPhone und die Apple Watch als Autoschlüssel nutzen könnt, um ein Auto aufzuschließen, abzuschließen und zu starten. Mit iOS 13.4.5 erhält die CarKey API erstmals die Kompatibilität mit einem iPhone mit Touch ID. Bis dato wurde CarKey nur in Kombination mit iPhones mit Face ID genannt.

iOS 13.4.5 verdeutlicht, dass es ein iPhone-Modelle mit Touch ID geben wird, welches mit CarKey und dem Express Modus funktioniert, selbst, wenn das iPhone ausgeschaltet ist. Das iPhone 8 bietet diese Möglichkeit bislang nicht. Von daher zielt der nun aufgefundene Code auf das neue iPhone 9 ab. Mit dem Hinweis „Dein Gerät unterstützt kein Car Key“ erhalten Besitzer ältere iPhone-Modelle die Info, dass ihr Gerät nicht als Autoschlüssel eingesetzt werden können, so 9to5Mac.

Das iPhone 9 wird wahrscheinlich über ein 4,7 Zoll Display, A13-Chip, Touch ID, Single-Kamera und mehr verfügen. Auch ein 5,5 Zoll iPhone 9 Plus soll sich in der Entwicklung befinden.

Mit iOS 13.4.5 wird Apple die Möglichkeit einführen, dass Musik von Apple Music direkt in Facebook- und Instagram-Stories geteilt werden können.

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt

— Jota Melo (@Jota) March 31, 2020