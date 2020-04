In letzter Zeit ist die Deutsche Telekom dazu übergegangen, ihren Mobilfunkkunden Monat für Monat ein Datengeschenk zu überreichen. Dies setzt sich auch im Monat April fort. Zudem gibt es einen neuen StreamOn-Partner. Hier findet ihr alle Infos zu StreamOn.

Telekom schenkt euch erneut 10GB Datenvolumen

In der Vergangenheit hat die Telekom 300MB, 500MB oder 1GB verschenkt. Im März gab es zunächst die „üblichen“ 500MB. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die Telekom im Laufe des März bekannt gegeben, dass man Kunden zusätzliche 10GB pro Monat bereit stellt. Der April bringt somit erneut ein Datengeschenk über 10GB.

Der Weg zu den 10GB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige eures bisher verbrauchten Datenvolumens bzw. des Datenvolumes, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 10GB.

Disney+ als neuer StreamOn-Partner

Ab sofort gibt es bei StreamOn einen neuen Video-Partner. Genau genommen ist Disney+ seit dem 24. März bei StreamOn an Board. An diesem Tag startete Disney+ bei uns in Deutschland. Die Telekom kooperiert mit Disney und bietet Kunden sechs Monate lang Disney+ kostenlos an.

Alle anderen Anwender können Disney+ 7-Tage kostenlos ausprobieren.