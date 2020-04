In den vergangenen Jahren hat Smart Home eine immer größere Bedeutung gewonnen. Nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch für den garten gibt es allerhand vernetzte Geräte. Nun gibt es gute Nachrichten von der Deutschen Telekom. Das Magenta SmartHome Angebot ist ab sofort ohne Gebühren mit unbegrenzten Features für die Haussteuerung nutzbar.

Telekom Magenta SmartHome ab sofort ohne Gebühren

Ab sofort lässt sich Magenta SmartHome ohne Gebühren nutzen. . So lassen sich das Alarmsystem, die Heizung und Sicherheitskameras noch einfacher steuern. Und die Sicherheit der Daten ist dabei immer nach höchsten Datenschutz-Standards garantiert.

Unbegrenzt „Regeln“ und „Szenen“ anlegen

Wenn Fenster auf, dann Heizung runter: In der Magenta SmartHome App lassen sich über die Menüpunkte „Regeln“ und „Szenen“ vernetzte Abläufe festlegen. Mit Magenta SmartHome ist dies nun kostenlos und ohne Einschränkungen möglich. Die Nutzer können so viele individuelle Regeln und Szenen anlegen, wie sie brauchen. Regeln sind automatisierte Abläufe, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Nutzer können etwa in der App den Befehl erstellen „WENN es 7.00 Uhr ist, DANN fahre die Rollos hoch und schalte das Radio an“. Mit Szenen kann eine Vielzahl an Geräten gleichzeitig vernetzt werden. So sorgen etwa Lampen zusammen mit Rollos, dem Fernseher und der Musikanlage für die perfekte „Kinoabend“-Szene.

Nutzer können sich ab sofort unkompliziert und sicher direkt über die Magenta SmartHome App registrieren. Einfach das passende Smart-Home-Gerät kaufen und die App downloaden. Jetzt noch schnell die Zentrale registrieren und loslegen.

Jeder Speedport Smart Router der Telekom ist Magenta SmartHome-fähig und kann die smarten Geräte mit der Magenta SmartHome App steuern. Alternativ dient die Home Base 2 als Steuereinheit für alle vernetzten Geräte.

Mit den Magenta SmartHome Zentralen lassen sich zum einen die Smart-Home-Geräte der Telekom, wie Lampen oder Heizkörperthermostate, steuern. Zum anderen binden Nutzer auch IP-Geräte von Partnern wie Logitech, Ikea oder Philips Hue kostenlos in Magenta SmartHome ein.

Neue Produkte für das Magenta SmartHome

Darüber hinaus bietet die Telekom ab sofort eine noch größere Auswahl kompatibler Geräte, die im Smart Home für Komfort sorgen. Neben dem Gardena Mähroboter und der Leuchtenkollektion „Q“ von Paul Neuhaus lassen sich auch neue Außenleuchten von Philips Hue integrieren. Zudem können Nutzer von Magenta SmartHome Pro auf neue Produkte des Technologieexperten eQ-3 zugreifen. Dazu gehören Alarmsirenen, Präsenzmelder und Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.