Über die Amazon Prime Video App habt ihr auf dem iPhone, iPad und AppleTV ab sofort die Möglichkeit, Filme und Serie zu kaufen bzw. auszuleihen. Dies war bis dato nicht der Fall und man musste entspreche Käufe (bzw. das Ausleihen) über die Amazon Webseite bzw. außerhalb des iOS-Ökosystems erledigen. Eine spezielle Regelung zwischen Apple und ausgewählten Partner macht dies möglich.

Ihr wisst sicherlich, das Entwickler 30 Prozent ihrer App-Umsätze und In-App-Verkäufe, die über den Apple App Store realisiert werden, an Apple abgeben müssen. Bei Abos sind es ab dem zweiten Vertragsjahr 15 Prozent. Diese Regelung hat verschiedene Anbieter dazu bewogen, keine In-App-Verkäufe mehr über die iOS-App mehr anzubieten. Exemplarisch sind hier Netflix und Spotify zu nennen.

Auch bei Amazon Prime Video war es bist dato nicht möglich, über die iOS-App einen Film oder eine Serie zu kaufen oder auszuleihen. Dies ändert sich ab sofort. Wie Apple bestätigt hat, gibt es ein spezielles Partner-Programm mit Sonderregelungen. Zu diesem gehörten bis dato Canal+ und Altice One. Auch Apple und Amazon haben nun im Rahmen dieses Programms zusammengefunden und eine Sonderregelung vereinbart, die es Amazon ermöglicht, In-App-Käufe bzw. eine In-App-Leihmöglichkeit in der Amazon Prime Video App anzubieten, ohne 30 Prozent der Einnahmen an Apple abzudrücken. Gleichzeitig darf Amazon sein eigenes Bezahlsystem nutzen, so dass der Anbietet nicht auf Apples Bezahlabwicklung angewiesen ist. Diese Sondervereinbarung gilt nicht für den Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft über die App. Hierfür erhält Apple eine Provision.

Entwickler, die die Sondervereinbarung mit Apple eingehen, müssen sicherstellen, dass ihre Apps beispielsweise AirPlay 2, Apples universelle Suche, Siri und Single bzw. Zero Sign-In unterstützen. Ob auch zusätzlich irgendwelche Gelder fließen, ist unbekannt.

Apple says it has had an “established” program for “premium” video apps subscriptions, now including Amazon Prime, to let them use their own payment methods instead of in-app-purchase, which gives Apple a 30% cut. This program has been in use already with Altice One and Canal+

— Mark Gurman (@markgurman) April 1, 2020