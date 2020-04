Amazon hat Blink Mini vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine kompakte HD-Überwachungskamera für den Innenbereich mit Bewegungserfassung und Zwei-Wege-Audio zum Preis von nur 39,99 Euro.

Amazon präsentiert Blink Mini

Mit der neuen Blink Mini hat Amazon heute eine kompakte Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich vorgestellt, die sich durch 1080p HD-Video, Bewegungserfassung und Zwei-Wege-Audio auszeichnet. Dank der Live-Video-Funktion können Kunden über die Blink Home Monitor App in Echtzeit Personen und Haustiere in ihrem Zuhause sehen, hören oder mit ihnen sprechen. Ihre Videos speichern sie mithilfe eines Blink Cloud-Speicher-Abonnements oder lokal mit dem in Kürze separat erhältlichen, neuen Blink Sync-Modul 2.

Die Blink Mini beinhaltet einen Gratiszeitraum für das Blink Plus Cloud-Speicher-Abonnement bis zum 31. März 2021. Danach können Kunden ein Blink Basic-Abonnement für ein Einzelgerät oder ein Blink Plus-Abonnement abschließen. Letzteres umfasst die Speicherung von Videos für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras am selben Ort.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Blink Mini kostet nur 39,99 Euro. Das Doppelpack wird für 74,99 Euro angeboten. Alle Blink Mini-Kameras beinhalten einen Gratiszeitraum für das Blink Plus Cloud-Speicher-Abonnement bis zum 31. März 2021. Danach können Kunden ein Blink Basic-Abonnement für monatlich 3 Euro oder jährlich 30 Euro pro Kamera abschließen, ein Blink Plus-Abonnement für monatlich 10 Euro oder jährlich 100 Euro wählen, das die Speicherung von Videos für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras am selben Ort ermöglicht, oder sie entscheiden sich mit dem im Laufe des Jahres für 39,99 Euro erhältlichen Blink Sync-Modul 2 für einen lokalen Videospeicher. Die Blink Mini kann ab sofort auf www.amazon.de/blinkmini vorbestellt werden und wird ab Mai ausgeliefert.