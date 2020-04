Bereits im vergangenen Monat hatte die Deutsche Telekom einen Ausblick auf die neuen MagentaZuhause Tarife und somit auf das neue Glasfaser Tarifportfolio gegeben. Diese lässt sich ab sofort buchen.

Neue Telekom MagentaZuhause Tarife ab sofort buchbar

Zum Start in den Monat April hat die Telekom ihr neues Glasfaser-Portfolio aufgelegt und zum Teil deutlich an der Preisschraube gedreht. Neu sind die Preise (dauerhaft) für MagentaZuhause GIGA und MagentaZuhause XXL. Der MagentaZuhause XL ist noch bis zum 04.05. reduziert.

Ab sofort sinken die Preise bei MagentaZuhause XXL mit 500 Mbit/s von 70 Euro auf nur noch 59,95 Euro für Neukunden – wer es noch schneller möchte bucht den MagentaZuhause Giga mit 1000 Mbit/s für nur noch 79,95 Euro statt 119 Euro – das macht eine Ersparnis von rund 40 Euro. Bei diesen Tarifen ist neben einer Surfflat die Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze enthalten.

Im Rahmen einer aktuellen Online-Aktion erhaltet ihr die MagentaZuhasue-Tarife (Ausnahme MagentaZuhause GIGA) in den ersten sechs Monaten für nur 19,99 Euro. Möchtet ihr MagentaTV dazubuchen, so werden monatlich zusätzlich 5 Euro fällig. Entscheidet ihr euch für MagentaTV Plus, so berechnet die Telekom monatlich 10 Euro Aufpreis. Für MagentaTV Netflix werden monatlich 19 Euro fällig.