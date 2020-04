Sowohl Saturn als auch Media Markt starten am heutigen Tag eine ziemlich attraktive Sonos-Rabatt-Aktion. Einen besseren Preis für den Sonos One SL bzw. den Sonos One haben wir bis dato noch nicht erlebt. Möchtet ihr in die Sonos-Welt einsteigen oder euer aktuelles Sonos-Portfolio vergrößern? So ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn das Angebot ist verdammt heißt. Sonos One SL kostet für kurze Zeit nur 99 Euro, beim Sonos One sind es nur 129 Euro.

Preiskracher: Sonos One SL nur 99 Euro – Sonos One nur 129 Euro

Media Markt und Saturn bieten im Gleichzeitig derzeit einen 50 Euro Sofort-Abzug beim Kauf des Sonos One SL und des Sonos On an. Der Rabatt wird direkt im Warenkorb angezogen, so dass die Eingabe eines Gutscheincodes etc. nicht notwendig ist.

Beim Sonos One handelt es sich um den Einsteiger-Lautsprecherr von Sonos. Dieser eignet sich in unseren Augen idealerweise für kleinere bis mittlere Raumgrößen. Hier denken wir zum Beispiel an die Küche, das Büro, das Kinderzimmer, das Badezimmer oder die Terrasse.. Natürlich kann der Sonos One auch im Kombination mit einem Sonos Beam oder der Sonos Playbar sowie dem Sonos Sub als 5.1 System im Wohnzimmer genutzt werden.

Während der Sonos One mit einem Mikrofon ausgestattet ist, und z.B. Amazon Alexa und Google Assistant unterstützt, verzichtet der Hersteller beim Sonos One SL auf ein Mikrofon.

Die Aktion ist verdammt heiß und wir können uns gut vorstellen, dass der Vorrat schnell aufgebraucht ist. Bei Interesse solltet ihr unmittelbar zugreifen.