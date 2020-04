Kurz vor dem Wochenende gibt es nicht nur neue Inhalte für Apple TV+, auch Apples Spiele-Abo-Service Apple Arcade kann neue Inhalte vorweisen. Von daher möchten wir euch auf das Enterhaken-Abenteuer „Legend of the Skyfish 2“ als weiteren Neuzugang, sowie frische Spiele-Updates aufmerksam machen.

„Legend of the Skyfish 2“

Über 100 exklusive Spiele stehen auf Apple Arcade bereit. Ab sofort ist ein weiterer Spieletitel verfügbar. Die Rede ist von „Legend of the Skyfish 2“. Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Hundert Jahre sind vergangen, seit unsere als Little Red Hook bekannte Heldin Skyfischs Schreckensherrschaft über die Tiefsee beendete… nun steht dieser hart erkämpfte Frieden erneut in Gefahr. Als die letzten Wächter von Red Hook musst du zusammen mit deinem Meister das untypische Werkzeug eures Clans – die Kampf-Angelrute, die sowohl als Waffe als auch als Enterhaken agieren kann – erneut gegen die steigende Bedrohung zum Einsatz bringen. Enthülle eine spannende Geschichte auf deiner Reise durch eine Welt, dessen faszinierende Charaktere ebenso fesselnd sein können wie ihre hinterhältigen Fallen. Erforsche wunderschöne Landschaften und geheimnisvolle Kerker und besiege mutierte Abrgrundkreaturen.

Neue Spiele-Updates verfügbar

Neben „Legend of the Skyfish 2“ als Neuankömmling gibt es für vier Spiele noch ein Update. Falls noch nicht geschehen, lohnt es sich in jedem Mal bei Grindstone, Rayman Mini, Dodo Peak und Charrua Soccer vorbeizugucken.

Unser Favorit ist aktuell übrigens „Spyder“.