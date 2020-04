Am heutigen Tag startet mit „Home Before Dark“ ein neue Apple Eigenproduktion exklusiv auf Apple TV+. Darüberhinaus stehen ab sofort neue Folge zu „Helpsters“ zur Ansicht bereit.

„Home Before Dark“

In den letzten Wochen hatte Apple bereits den Start von „Home Before Dark“ angeteasert und den heutigen Freitag (03. April 2020) als Stichtag angekündigt. Gesagt, getan. Ab sofort steht die Apple Eigenproduktion exklusiv auf Apple TV+ bereit.

Bei „Home Before Dark“ handelt es sich um eine dramatische Mystery-Serie, die von der Berichterstattung der jungen investigativen Journalistin Hilde Lysiak inspiriert und von Jon M. Chu inszeniert und produziert wurde.

„Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.

Ursprünglich wollte Apple zunächst drei Folgen bereit stehen und auf wöchentlicher Basis – immer freitags – neue Episoden veröffentlicht. Wie sich nun zeigt, stehen zum Start direkt alle 10 Folgen der Serie zur Ansicht bereit. Um euch ein wenig auf die Serie einzustimmen haben wir euch den Trailer eingebunden.

Helpsters – neue Folgen sind da

„Helpsters“ ist eine neue Kinderserie von den Machern der „Sesamstraße“ mit Cody und einem Team lebhafter Monster, die gerne dabei helfen, Probleme zu lösen. Und alles fängt mit einem Plan an.

Die Serie startet am 01. November exklusiv. Vor wenigen Tagen hatte Apple angekündigt, dass ab dem heutigen Tag neue Folgen veröffentlicht werden. Ab sofort stehen die Folgen 7 bis 13 der 1. Staffel. bereit. Auch hier gibt es einen neuen Trailer.

Amazon Stories

Zum Guten Schluss gibt es auch eine neue Folge zu „Amazon Stories“ bzw. „Unglaubliche Geschichten“. Folge 5 hört auf den Namen „Der Riss“. Im Staffel-Finale stürzt ein Pilot aus dem 2. Weltkrieg im Ohio der Gegenwart ab. Auf der Suche nach seinem Zuhause bleibt er nicht allein.