Das iPhone 9 bzw. iPhone SE ist derzeit Dauergast in der Gerüchteküche. Kein Wunder – immerhin heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass Apple das neue kostengünstige iPhone zeitnah vorstellen wird. Nun zeigt ein Foto, dass die Verbrauchermarkt-Kette Target bereits ein passendes Case in seinem Lagerverwaltungssystem eingepflegt hat. Bei der Gelegenheit erfahren wir dann auch, dass sich beim Design im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel geändert haben dürfte. Auch Belkin bereitet sich auf das neue iPhone SE vor.

Gleiches Design wie beim iPhone 8

Anfang dieses Jahres gingen wir davon aus, dass Apple Ende März / Anfang April sein neues Einsteiger-iPhone auf den Markt bringen wird. Die letzten Wochen waren ziemlich unvorhersehbar, nichtsdestotrotz hält Apple anscheinend grob an dem Zeitplan fest. So kündigte zuletzt eine Hülle von Urban Armor Gear die baldige Ankunft eines „neuen 4,7 Zoll iPhone 2020“ an.

Nun zeigt sich eine weitere iPhone 9 Schutzhülle als Lagerartikel bei Target. Der Titel des Datenbankeintrags: „Zagg Apple Iphone 6/7/8/9 Invisibl“. Gemeint könnte hier eine iPhone-Hülle der ZAGG-Serie „InvisibleShield“ sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Hülle passend für das iPhone 6 bis 9 sein soll. Somit liegt es nahe, dass Apple für das iPhone 9 das bekannte Design der Vorgänger übernimmt. Das behaupten auch schon länger mehrere Quellen aus der Zulieferkette. Genau so sieht es auch Jon Prosser. Dieser hat sich in den letzten Wochen immer mal wieder per Twitter zu Wort gemeldet und interessante Leaks bekannt gegeben und hat uns auch dieses Mal mit dem Target-Foto versorgt:

New ZAGG InvisibleShield screen protectors showing up on Target employee UPC scanners & in the system. Compatible with iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 and….. iPhone 9 👀 pic.twitter.com/F3AGfKKeS9 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 1, 2020

Mittlerweile gehen wir jedoch davon aus, dass Apple das neue iPhone schlicht und einfach „iPhone SE“ nennt. Das iPhone SE soll der Nachfolger des iPhone 8 werden. Es heißt, dass Apple bei dem Gerät auf ein 4,7 Zoll Display, Touch ID, Single-Kamera und mehr setzt. Auch ein größeres iPhone SE Plus mit 5,5 Zoll Display soll in der Entwicklung sein.