Sonos fährt aktuell eine groß angelegte Promo-Aktion und reduziert sowohl den Sonos One SL als auch den Sonos One um jeweils 50 Euro. Unterm Strich zahlt ihr somit nur 149 Euro (Sonos One SL) bzw. 179 Euro (Sonos One).

Sonos reduziert One und One SL um 50 Euro

Nur für kurze Zeit erhaltet ihr den Sonos One SL für 149 Euro anstatt 199 Euro. Für den Sonos One braucht ihr vorübergehend nur 179 Euro anstatt 229 Euro zu bezahlen. Ihr spart somit jeweils 50 Euro.

In unseren Augen stellt dies ein gutes Argument dar, in die Sonos-Welt einzusteigen bzw. das eigene Portfolio zu erweitern. Beim Sonos One handelt es sich um den Einsteiger-Lautsprecherr von Sonos. Dieser eignet sich in unseren Augen idealerweise für kleinere bis mittlere Raumgrößen. Hier denken wir zum Beispiel an die Küche, das Büro, das Kinderzimmer, das Badezimmer oder die Terrasse.. Natürlich kann der Sonos One auch im Kombination mit einem Sonos Beam oder der Sonos Playbar sowie dem Sonos Sub als 5.1 System im Wohnzimmer genutzt werden.

Während der Sonos One mit einem Mikrofon ausgestattet ist, und z.B. Amazon Alexa und Google Assistant unterstützt, verzichtet der Hersteller beim Sonos One SL auf ein Mikrofon.

Wie lange die Rabatt-Aktion läuft, wurde von Sonos nicht kommuniziert.