Fällt euch aktuelle Zuhause die Decke auf dem Kopf? Oder möchtet ihr einfach eure grauen Zellen ein wenig trainieren? Das Motto „Wer rastet, der rostet“ gilt auch für unser Gehirn.

Im folgenden möchten wir Dir ein paar Spielempfehlungen der App Store-Redaktion an die Hand geben, mit denen man sein Gehirn auf spaßige Art und Weise fit halten kann. Ob altersgerechte Spiele für Kleinkinder, Denkspiele für Teenager oder Partyspiele für die ganze Familie – bei den folgenden 20 Spielen sollte für jeden etwas passendes dabei sein:

Such- und Rätsel-Spiele für Kleinkinder

Kleinkind Zoo – Mix Und Match – ein unterhaltsames und lehrreiches Puzzle-Spiel für Kleinkinder. Hier lernen sie über Tiere auf spielerische Weise.

Thinkrolls Space – ein faszinierendes, kinderfreundliches Rätselspiel. Bunte Helden rollen dort, wo noch keine Thinkroll vorher gerollt ist, in über 200 Labyrinthen auf sieben einzigartigen Planeten.

Pango One Road: labyrinthe 3-7 – ein cleveres Labyrinth für Kinder, das logisches Denken und vorausschauendes Handeln lehrt.

Puzzle Shapes: Kinderspiele 2+ – Bauklötze und Puzzle sind cool! Mit dieser App können kleine Kinder über 200 Aufgaben und Spiele lösen. Die Levels wurden speziell für Kinder zwischen 2 bis 5 Jahren entwickelt.

Wortspiele für Freunde

Words With Friends 2 Wortspiel – Words With Friends 2 ist das ultimative Gehirntraining-Wortspiel zum Rätseln, bei dem man seinen Wortschatz verbessern und Scrabble-Spiele erleben kann.

Wheel of Fortune: TV Game Show – In der Adaption der beliebten Gameshow als fesselndes Spiel für Mobilgeräte dreht man am Rad, um neue, von den Machern der TV-Sendung erstellte Rätsel zu lösen.

Brain Out – ein süchtig machendes, kostenloses, kniffliges Puzzlespiel mit einer Reihe von kniffligen Denksportaufgaben und verschiedenen Rätseltests.

Alphabear 2 – Alphabear 2 ist ein originelles englisches Wortpuzzle-Spiel für jedes Alter und die Fortsetzung des gleichnamigen Hits aus dem Jahr 2015.

Mathe-Spiele für Vorschulkinder

DragonBox Algebra 12+ – DragonBox Algebra 12 + lehrt Algebra in einer intuitiven und effizienten Art und Weise.

Fiete Math-Kinder Mathe Spiel – Basierend auf dem Montessori-Ansatz hilft Fiete Math seinem Kind zu verstehen, was mit Zahlen und Mengen passiert, wenn man sie zerlegt und zusammensetzt.

ANTON – Schule – Lernen – Mit Spaß für die Schule lernen: über 50.000 Aufgaben, 200 interaktive Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele.

Mathe mit dem Känguru – So ist Mathe richtig cool. Mit dieser App kannst du dich prima auf den nächsten Känguru-Wettbewerb vorbereiten oder einfach Spaß am Lösen witziger, kniffliger und abwechslungsreicher Aufgaben haben

Strategische Programmierspiele

while True: learn() – ein Knobel-/Simulationsspiel über mehr Knobeleien und Rätsel: maschinelles Lernen, neurale Netzwerke, Big Data und KI. Aber vor allem geht es darum, dass du deine Katze verstehst.

Human Resource Machine – Human Resource Machine ist ein Rätselspiel für Nerds. Solltest du keine Ahnung vom Programmieren haben, keine Sorge!

7 Billion Humans – Spieler automatisieren Schwärme von Büroarbeitern, um Aufgaben in ihrem eigenen Parallelcomputer aus Menschen zu lösen.

codeSpark Akademie – CodeSpark Academy unterrichtet die Grundlagen der Computerprogrammierung durch eine Vielzahl interaktiver Lernaktivitäten wie Puzzles, Spiele, Schritt-für-Schritt-Kreativprojekte, Game-Design und Offline-Printables – die alle von den Eltern überwacht werden können.

Tinkerblocks – Tinkerblocks ist eine Programmier-App für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren, die ohne eine komplizierte Programmiersprache nutzbar ist.

Falls ihr zwischendurch mal eine kleine Pause benötigt, wie wäre es hiermit…

Partyspiele für die Familie

UNO! – das ultimative familienfreundliche Wettkampf-Kartenspiel verfügt über komplett neue Regeln, Turniere, Abenteuer und vieles mehr.

HiddenFolks – Suche nach versteckten Leuten in handgezeichneten, interaktiven Miniaturlandschaften.

Draw Something Classic – Zeichne und rate mit Familie und Freunden alles − von Skizzen bis hin zu perfekten Kunstwerken!