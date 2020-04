Die weltweiten Online-Musik-Streaming-Abonnements wuchsen 2019 im Jahresvergleich um 32 Prozent und erreichten 358 Millionen Abonnements, so die neueste Marktanalyse von Counterpoint Research. Apple Music hat in den letzten Jahren als Teil von Apples Service-Offensive stetig an Boden gewonnen und konnte 2019 hinter Spotify den zweiten Platz einnehmen, gefolgt von Amazon Music auf Platz 3.

Apple auf Platz 2

Musik-Streaming Abos haben in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen. Dies ist laut Counterpoint Research auf exklusive Inhalte zurückzuführen. Auch Werbeaktivitäten wie Preissenkungen in Schwellenländern und Bundle-Angebote von Telekommunikationsunternehmen trugen zum Wachstum bei. Dabei soll der Aufschwung weiter anhalten. Nachdem die Industrie im letzten Jahr 358 Millionen Abonnements verbuchen konnte, soll in diesem Jahr die 450 Millionen Marke überschritten werden.

Spotify war 2019 laut der Marktanalyse mit einem Anteil von 31 Prozent am Gesamtumsatz und 35 Prozent der gesamten kostenpflichtigen Abonnements Marktführer, während Apple Music mit einem Anteil von 24 Prozent an den Gesamteinnahmen der Branche und 19 Prozent an den gesamten kostenpflichtigen Abonnements den zweiten Platz einnahm. Die Abonnementbasis von Apple Music wuchs im Vergleich zum Vorjahr um schätzungsweise 36 Prozent. An dritter Stelle lag der Dienst Amazon Music, der seinen Marktanteil langsam aber sicher erhöht. Amazons Marktanteil stieg von 10 Prozent im Jahr 2018 auf 15 Prozent im Folgejahr.

Von offizieller Seite gibt es nur selten genaue Angaben zur aktuellen Abonnenten-Lage. Während Apple in der Regel keine genauen Zahlen für seine kostenpflichtigen Abonnements veröffentlicht, sagte Apple Services Chief Eddy Cue im Juni letzten Jahres, dass der Dienst 60 Millionen Abonnenten überschritten habe. Das war das letzte offizielle Wort von Apple. Im Oktober 2019 gab Spotify bekannt, dass der Dienst weltweit 113 Millionen zahlende Abonnenten hat. Amazon gab im Januar 2020 bekannt, dass ihr Streaming-Dienst weltweit 55 Millionen Nutzer hat.