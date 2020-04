Am heutigen Sonntag (05.04.2020) habt ihr letztmalig die Möglichkeit, euch die 18GB Telekom LTE-Datenflat für nur 19,99 Euro pro Monat zu sichern. Da die Aktion in Kürze ausläuft möchten wir euch noch einmal auf diese aufmerksam machen.

Preiskracher: 18GB Telekom LTE-Flat + Allnet-Flat nur 19,99 Euro pro Monat

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem attraktiven Handytarif im Mobilfunk-Netz der Deutschen Telekom seid, dann haben wir einen wirklich heißen Tipp für euch. Werft einen Blick bei Mobilcom Debitel vorbei. Im Rahmen einen aktuellen Promo hat das Unternehmen einen echten Tarifknaller geschnürt. Zusätzlich gibt es noch den Musik-Streaming-Dienst Deezer vier Monate kostenlos. Die Aktion läuft nur noch am heutigen Sonntag.

Ihr erhaltet eine Telefon-Flat und eine SMS-Flat, EU-Roaming ist selbstverständlich inklusive. Normalerweise beinhaltet der Tarif bei Mobilcom Debitel nur 8GB. Im Rahmen der Aktion legt das Unternehmen allerdings noch einmal 10GB obendrauf, so dass ihr eine 18GB LTE Internet-Flat erhaltet. Umgesetzt wird das Ganze im besten Telekom-Mobilfunknetz. Bitte beachtet die Details zum Tarif, diese findet ihr hier.

Übersicht

18GB LTE Internet-Flat (50MBit/s im Download)

Telefon-FLat

SMS-Flat

EU-Roaming

hier geht es direkt zum Angebot

Solltet ihr euch dazu entschieden, eure Rufnummer mitnehmen, erhalten einen Bonus von 15 Euro. In unseren Augen ist dies ein ziemlich heißer Deal. 18GB Im Netz der Telekom für nur 19,99 Euro während der Mindestvertragslaufzeit können sich in jedem Fall sehen lassen. Bei Interesse greift direkt zu, da der Deal nur noch am heutigen Sonntag (05.04.2020) läuft.