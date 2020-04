Apple wird im Mai einen Nachfolger für das 13 Zoll MacBook Pro mit dem Codenamen J223 ankündigen, so ein Gerücht, das von Vollzeit-Leaker Jon Prosser in Umlauf gebracht wurde. Mit an Bord soll ein Magic Keyboard, eine neue CPU und womöglich ein größeres Display sein.

14 statt 13 Zoll?

Nachdem das MacBook Air gerade von Apple erneuert wurde, warten wir immer noch auf einen Nachfolger zum 13 Zoll MacBook Pro. Lange wird es womöglich nicht mehr dauern. So hat Jon Prosser in Erfahrung bringen können, dass ein Refresh für das 13 Zoll MacBook Pro im Mai ansteht.

Note: it’s a refresh to the current 13” So the bigger 14” display upgrade is a big possibility — Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020

Als gesetzt gilt der Einzug des neuen Magic Keyboards mit Scherenmechanismus. Interessant ist die Möglichkeit, dass wir ein Größenwachstum auf 14 Zoll erleben könnten, ähnlich wie es beim MacBook Pro 16 Zoll der Fall war. Auf ein randloses Display werden wir aller Voraussicht jedoch verzichten müssen, wie Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bereits Anfang März vermutet hat. Neben der robusteren Tastatur und dem neuen Display wird das neue MacBook Pro wohl auch den Sprung auf Intels Ice Lake-Chips schaffen, die auf einer 10-Nanometer-Architektur basieren.

Ende 2019 hat Apple das 15,4 Zoll MacBook Pro durch ein 16 Zoll MacBook Pro ersetzt. Unter anderem setzte Apple auf einen dünneren Displayrahmen und eine neue Tastatur. Von daher können wir uns gut vorstellen, dass das aktuelle 13 Zoll MacBook Pro auf 14 Zoll anwächst. Zudem hat Prosser in der Vergangenheit recht treffsicher Android-Leaks aufgespürt. Seit kurzem ist er auch verstärkt im Apple-Gebiet unterwegs. Es würde uns somit nicht wundern, wenn sich seine Informationen als korrekt erweisen – insbesondere, da Ming-Chi Kuo ähnliche Prognosen getroffen hat.