Apple CEO Tim Cook geht unter die Videoproduzenten. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage meldet sich der Appel Chef mit einer Videobotschaft per Twitter zu Wort. Dieses Mal gibt es ein Update zu Apples Engagement im Kampf gegen das Coronavirus.

Mit vielen verschiedenen Maßnahem engagiert sich Apple im Kampf gegen COVID-19. In den letzten Tagen wurde unter anderem bekannt, dass der Hersteller viele Millionen Schutzmasken spendet. Nun gibt Tim Cook ein Update zu Apples Maßnahmen.

Laut Tim Cook hat Apple mittlerweile über 20 Millionen Schutzmasken beschafft, um diese an medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt zu spenden. Dabei arbeitet Apple mit Regierungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Masken an die Orte gespendet werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Cook fügte hinzu, dass Apples Design-, Engineering-, Betriebs- und Verpackungsteams mit Lieferanten zusammenarbeiten, um Gesichtsschutzschilde für medizinisches Personal zu entwerfen, herzustellen und zu versenden.

Apples Ziel ist es, bis Ende dieser Woche eine Million Gesichtsschutzschilde zu spenden. Pro Woche sollen jeweils eine weitere Millionen Gesichtsschutzschilde folgen. Laut Cook dauert die Montage der Gesichtsschutzschilde weniger als zwei Minuten.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020