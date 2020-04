Die sogenannten Apple TV Channels bzw. Apple TV Kanäle sind hierzulande nahezu nicht existent. Mit Starzplay und noggin bietet Apple in Deutschland gerade einmal zwei Video-Streaming-Diense an, die sich (neben Apple TV+) über die Apple TV-App abonnieren lassen.. In den USA sind es deutlich mehr. Wie nun bekannt wird, wurde die kostenlose Testphase vieler TV-Kanäle verdoppelt.

Apple TV Channels: kostenlose Testphase wird verdoppelt

Als noggin kürzlich in Deutschland an den Start ging, wurde der Kinder-Streaming-Kanal mit einem kostenlosen Testmonat beworben. Blickt man aktuell in die Apple TV-App, so zeigt sich, dass die kostenlose Testphase verdoppelt wurden. Anstatt einen Monat stehen Interessenten derzeit zwei kostenlose Testmonate zur Verfügung. Anschließend werden für noggin 3,99 Euro pro Monat fällig.

Auch bei Starzplay wurde der kostenlose Testzeitraum verdoppelt. Bis dato betrug dieser 7 Tage, aktuell sind es 14 Tage. Anschließend werden für Starzplay 4,99 Euro pro Monat fällig.

Die Verdopplung der kostenlose Testphase dürfte eine weitere Maßnahme von Apple sein, Kunden während der Coronavirus-Pandemie etwas Gutes zu tun. Falls ihr Starzplay oder noggin ausprobieren möchtet, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt. (Danke Sven)