Die Temperaturen steigen und der Frühling nimmt an Fahrt auf. Pünktlich zum Start in die neue Gartensaison gibt es weitere Neuigkeiten von Gardena. Unter anderem unterstützt die Gardena Smart Home Plattform ab sofort auch Smart Home by Hornbach.

Holt mehr aus eurem Sensor raus

Habt ihr einen Sensor und mehrere smarte Bewässerungsgeräte? Ab jetzt könnt ihr diesen mit so vielen Water Controls oder Ventilen eurer Irrigation Control verknüpfen, wie ihr möchtet. So könnt ihr flexibel entscheiden, welche Daten genutzt werden, um eine Bewässerung zu überspringen und somit noch mehr Wasser sparen.

Enge Stellen sind für euren SILENO life und SILENO City kein Problem mehr

Ab jetzt könnt ihr einen Bereich, bequem in der App, als „Korridor ausweisen. Euer Mäher wechselt ab diesem Startpunkt in ein besonders Schnittmuster – den CorridorCut. Jeder sorgt für ein optimales Mähergebnis auch an engen Passagen und Sackgassen. Um diese Funktion nutzen zu können, müsst ihr die Firmware eures SILENO life oder SILENO City auf die neueste Version bringen.

Gardena Smart System unterstützt Smart Home by Hornbach

Als weitere Plattform unterstützt Gardena ab sofort auch Smart Home by Hornbach.

Gardena verbessert Setup des Gateways

Das Setup des Gateways wurde gründlich überarbeitet, um es anwenderfreundlicher zu machen.

Magenta SmartHome unterstütz jetzt auch Mähroboter

Bei Magenta SmartHome werden jetzt auch Mähroboter und somit auch die smarten Rasenmäher von Gardena unterstützt. Kürzlich haben wir euch erst darüber informiert, dass bei Telekom Magenta SmartHome keine Gebühren mehr anfallen.