Über das Wochenende ist auf Twitter ein Foto aufgetaucht, welches das iPhone 12 Pro und sein neues Kamera-Design zeigen soll. Genau wie beim iPad Pro 2020 wird Apple einen LiDAR-Scanner auf der Rückseite des Gerätes verbauen.

Twitter-Nutzer @Choco_bit hat ein Foto veröffentlicht, welches die Rückseite des iPhone 12 Pro zeigen soll. Das Original stammt augenscheinlich von Concepts iPhone und soll aus einer internen Version von iOS 14 entnommen wurden sein.

Die zu sehende Rückseite passt laut Tweet zum iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Zu sehen ist ein Weitwinkelobjektiv, ein Ultraweitwinkelobkektiv sowie ein Teleobjektiv. Diese drei Objektive bieten auch das iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Darüberhinaus ist ein LiDAR-Scanner zu sehen. Diesen verbaut Apple auch beim aktuellen iPad Pro 2020.

In den letzten Monaten sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, dass Apple bei seinen iPhone 12 Flaggschiffen auf einen LiDAR-Scanner setzt. Ob dies nur auf das iPhone 12 Pro oder auch auf die Non-Pro-Modelle zutrifft, bleibt abzuwarten.

@appleinsider @MacRumors @9to5mac you guys excited about iPhone 12Pro and 12ProMax with Lidar? pic.twitter.com/CQaQcb6hQ5

— Fudge (@choco_bit) April 5, 2020