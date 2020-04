Rund um den Erdball engagieren sich aktuell unzählige Menschen im Kampf gegen das Coronavirus. Nun haben sich Global Citizen und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammengetan, um das Benefizkonzert „One World: Together at Home“ ins Leben zu rufen und so den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Das Event wird am Samstag, den 18. April, um 17:00 Uhr Pacific Time / 20:00 Uhr Eastern Time (19. April, 02:00 Uhr deutscher Zeit) auf ABC, NBC und CBS live übertragen und von Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo und YouTube gestreamt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht ganz klar, auf welchem Weg Apple das Event streamen wird. Denkbar ist ein Stream über die Apple Webseite, eine Spezielle App, die Apple Music App oder die Apple TV-App.

.@LadyGaga, @Eltonofficial, @Lizzo, and more are standing in solidarity with us and the @WHO to support global response efforts to the coronavirus. Join us on April 18 for One World: #TogetherAtHome and take action now 👉https://t.co/QMSMOngS2h pic.twitter.com/dpPYhmIEF1

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 6, 2020