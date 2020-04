Apple Over-Ears sollen im Juni erscheinen 

Gerüchte zu Apple Over-Ear-Kopfhörer gibt es nun schon seit einiger Zeit. Wir sind davon überzeugt, dass diese tatsächlich existent sind. Fraglich ist nur, wann Apple die Katze aus dem Sack lässt. Nun soll es im Juni zur WWDC soweit sein. Im Herbst sollen sogenannte AirPods X folgen.

Twitter-Leaker Jon Prosser meldet sich in jüngster Zeit verstärkt zu unveröffentlichten Apple Produkten zu Wort. So gab er zum Beispiel zu verstehen, dass das iPhone SE 2 / iPhone 9 am 15. April vorgestellt werden soll. Ein neues 13 bzw. 14 Zoll MacBook Pro soll im Mai das Licht der Welt erblicken und nun gibt es einen Ausblick auf neue Apple Kopfhörer.

Zunächst einmal spricht Prosser davon, dass Apple die WWDC im Juni zum Anlass nehmen wird, seine neuen Over-Ear-Kopfhörer zu präsentieren. Diese sollen an die Bose 700 erinnern und preislich bei 350 Dollar liegen. Der Codename für diese Kopfhörer soll B515 sein. Dies passt zu einem Icon welches kürzlich im Programmcode von iOS 14 aufgetaucht ist.

You ready for this? 👀

Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC

AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct

☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”

End goal: phase out Beats 🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020