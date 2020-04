Seit vergangener Woche Freitag steht das Staffel-Finale zu „Amazing Stories“ (deutscher Titel: Unglaubliche Geschichten) exklusiv auf Apple TV bereit. Nun hat Apple ein neues Video zur Eigenproduktion veröffentlicht.

Apple TV+: „Amazing Stories – Insider the Show“

„Amazing Stories“ gehörte zu den ersten Serien, die sich Apple für Apple TV+ sichern konnte. Jede Folge wird dabei eine neue Geschichte erzählen. Das Ganze ist ähnlich wie „Black Mirror“ und „Twilight Zone“ angelegt. Das Original wurde von Steven Spielberg erstellt, bei der Neuaflegeung zu Amazing Stories fungiert dieser als Produzent.

Um euch einen Einblick in die Serie zu geben, hat Apple nun das Video „Amazing Stories – Insider the Show“ veröffentlicht. In knapp drei Minuten sprechen die Verantwortlichen über die Serie und die Entstehung. Natürlich gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen.