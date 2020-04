Gerüchte zum iPhone 12 und iPhone 12 Pro begleiten uns mittlerweile seit vielen Monaten. So langsam aber sicher kristallisiert sich immer deutlicher heraus, in welche Richtung die Reise geht. Nun tauchen weitere Informationen zu den kommenden iPhone-Flaggschiffen auf.

Apple plant nach wie vor das iPhone 12 (Pro) im Herbst dieses Jahres vorzustellen. Aufgrund von COVID-19 können sich die Pläne jedoch noch verschieben. Sollte Apple die neuen iPhone-Modelle tatsächlich im September vorstellen, so trennen uns noch rund fünf Monate von dem Event. Zudem jetzigen Zeitpunkt sollten alle Hardware-Entscheidungen rund um die Geräte getroffen worden sein.

Leaker Jon Prosser, der in den letzten Tagen die ein oder andere Info zu bevorstehenden Apple Produkte kommuniziert hat, meldet sich ein weiteres Mal zu Wort. Er spricht davon, dass der Prototyp-Prozess für die neuen iPhone 12 Familie finalisiert wurde. Die Details decken sich ziemlich mit dem Informationen, die Analyst Ming Chi Kuo im vergangenen Jahr genannt hat. In den kommenden Wochen könnten wir bereits die ersten CAD-Renderings zu Gesicht bekommen.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!

Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯

Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀

Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020