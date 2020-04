Die Deutsche Telekom hat eine Neukunden-Aktion aufgelegt, die euch insgesamt 120 Euro Rabatt beschert. Im ersten Vertragsjahr wird die Grundgebühr um monatlich um 10 Euro gesenkt.

Telekom MagentaMobil: Neukunden erhalten 12x 10 Euro Rabatt

Es gibt eine neue Promo bei der Deutschen Telekom. Das Bonner Unternehmen reduziert ein Jahr lang bei Neukunden die monatliche Grundgebühr um 10 Euro.

Kunden entscheiden zwischen dem MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL. Für die meisten Kunden dürfte der MagentaMobil M oder der MagentaMobil L der passende Tarif sein.

Eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine HotSpot-Flat und EU-Roaming sind in allen Tarifen enthalten. Die Unterschiede liegen in erster Linie beim Highspeed-Volumen. Der MagentaMobil M bietet euch 12GB Highspeed-Volumen, beim L-Tarif sind es 24GB. Zudem könnt ihr in den Tarifen noch verschiedene StreamOn-Optionen kostenlos dazubuchen.

Falls euch noch das passende Argument gefehlt hat, um zur Telekom zu wechseln, so könnte die Neukunden-Promo genau das richtige für euch sein. Die Grundgebühr wird um 12x 10 Euro gesenkt, so dass ihr im ersten Vertragsjahr insgesamt 120 Euro spart.