Das Jahr 2020 ist voll im Gange und der Blick auf den Kalender zeigt, dass wir das erste Kalenderquartal längst hinter uns gebracht haben. Wie Apple nun bekannt gegeben hat, wir der Hersteller am 30. April die Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt geben.

Apple hat offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 30. April seine Quartalszahlen für das fiskalische Q2/2020 verkünden wird. Dieses umfasst das kalendarische Q1/2020 und somit die Monate Januar, Februar und März 2020.

FY 20 Second Quarter Results. Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results is scheduled for Thursday, April 30, 2020 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.